63-летняя Догилева изменилась до неузнаваемости

Актриса сильно поправилась

Татьяну Догилеву не узнать: актриса очень изменилась. Это заметили пользователи соцсетей, где была опубликована свежая фотография 63-летней Догилевой.

Снимок разместила сама актриса. "Это я и Евгений Гришковец, "Обычная женщина-2". Рано утром, перед съёмками", - стоит подпись под фото.

"Какая-то тучная дама и Гришковец", - пишут комментаторы. Видно, что Догилева прилично поправилась, но на её таланте это никак не отразилось.

Актриса до сих пор снимается в фильмах и сериалах, но не участвует в светских тусовках. Последние её киноработы – сериал "Обычная женщина" и картина "Потерянный остров".

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