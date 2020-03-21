Как российские звёзды зарабатывают миллионы на коронавирусе

В ход идут уловки маркетинга

Когда приходят сложные времена, обязательно находятся те, кто неплохо зарабатывает на чужих бедах и страхах. Вот и во время вспышки коронавируса, которую Всемирная организация здравоохранения признала пандемией, в России некоторые известные граждане решили подзаработать на китайском вирусе. Возможно, это связано с массовыми отменами концертов, которые должны были принести звёздам прибыль.

Певица Кети Топурия, у которой есть свой бренд одежды, заявила о том, что теперь она выпускает защитные маски. Цена одной – 1500 рублей. Это при том, что медицинская маска в аптеке стоит от 15 рублей за штуку.

В своём интернет-магазине пострадавшая от отмены "Евровидения" группа Little Big тоже продаёт маски. Не по полторы тысячи, как певица Топурия, но тоже недёшево. Тканевая маска с фирменным логотипом CorUNOvirus стоит 1000 рублей. При этом грамотные менеджеры группы схитрили, назвав товар сувенирной продукцией, у которой нет медицинского назначения.

Ещё одна предпринимательница, желающая заработать копеечку на коронавирусе - жена рэпера Тимати Анастасия Решетова. В своём салоне красоты она торгует антисептическим гелем для рук по 500 рублей за флакон. Минимальная цена такого средства в аптеках и магазинах – 40 рублей.

Очевидно, что у такой продукции найдутся свои покупатели: друзья, коллеги, золотая молодёжь и представители светской тусовки. Конечно, миллионы каждый из этих известных брендов вряд ли заработает, но в целом рынок звёздных аксессуаров для защиты от коронавируса в эти непростые времена освоит семизначную, а может и восьмизначную сумму.

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