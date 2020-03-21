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Власти поддержат бизнес в связи с пандемией коронавируса

15:57
  • суббота
  • 21 марта 2020

Среди мер - предоставление налоговых каникул

Не допустить снижения объёмов кредитования реального сектора и поддержать малый и средний бизнес. О мерах правительства в условиях распространения коронавируса и волатильности на мировых рынках рассказал Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
Из правительства прозвучало грозное предупреждение работодателям

По словам премьера, кабмин совместно с Центробанком при необходимости примет новые меры поддержки российской экономики. Регулятор уже запустил дополнительную программу, по которой небольшим компаниям предоставят налоговые каникулы и отсрочку по арендным платежам.

Особого внимания требует и ситуация на рынке труда. Михаил Мишустин отметил, что увольнения под предлогом ситуации с коронавирусом – недопустимы, сообщает "ТВ Центр".

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