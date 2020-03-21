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Россиянам могут поднять зарплаты из-за COVID-19

16:32
  • суббота
  • 21 марта 2020

Предложение прозвучало в Госдуме

В Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат всем россиянам. Идею озвучил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
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Причина - девальвация рубля, рост цен и пандемия коронавируса. Всё это, по мнению политика, является серьёзным вызовом для россиян и бизнеса. Полумеры и точечная поддержка здесь не помогут, нужны кардинальные меры. "Необходимы решительные шаги, которые скажутся на благосостоянии всего населения", - приводит ТАСС слова Миронова.

Величину индексации партийный лидер предлагает обсудить с Госдумой, Советом Федерации и правительством. Работу надо начать как можно быстрее, полагает Миронов.

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