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Отменён чемпионат мира по хоккею-2020

17:51
  • суббота
  • 21 марта 2020

Он должен был пройти в Швейцарии

Чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в мае в Швейцарии, отменён. Такое решение приняла Международная федерация хоккея в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В стране сейчас насчитывается более шести тысяч заражённых.
Чемпионат Европы по футболу перенесен на год из-за коронавируса

В России этот шаг восприняли с пониманием. Прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов назвал его верным и необходимым для обеспечения безопасности и здоровья людей.

"Сейчас речь идёт о людях, их здоровье и безопасности участников. Если бы Федерация не приняла это решение, а во время чемпионата мира что-то бы произошло, то их ответственность была бы намного выше, чем сегодняшнее расстройство из-за отмены турнира", - сказал депутат Госдумы Фетисов.

Чемпионат мира по хоккею проводится с 1920 года. Действующим чемпионом является сборная Финляндии, россияне выигрывали мировое первенство пять раз, ещё 22 раза побеждала сборная СССР.

Напомним, что ранее было принято решение о переносе чемпионата Европы по футболу. Первенство должно было пройти в июне-июле этого года, но состоится в 2021 году.

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