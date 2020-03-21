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Две тысячи россиян заблокированы на курортах Египта

18:18
  • суббота
  • 21 марта 2020

Они прилетели туда через Турцию

Около двух тысяч россиян оказались заблокированными в Египте из-за прекращения авиасообщения. В основном люди находятся на курортах – в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе.
Россия ограничила авиасообщение с США и Великобританией

Они прилетели в Египет через Турцию и Казахстан. Каир прекратил авиасообщения с этими странами. Посольство России делает всё возможное для возвращения россиян на родину, сообщает ТАСС.

Между тем за последние дни при содействии МИДа удалось доставить в Россию из разных стран мира четыре тысячи человек.  Граждан эвакуируют из Венгрии, Молдавии, Португалии, Кипра, Испании, Филиппин и Марокко. Прорабатываются варианты возвращения россиян из Южной Америки.

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