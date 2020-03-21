Стройка инфекционной больницы идёт беспрецедентно высокими темпами

Центр откроют через месяц

Работы по возведению инфекционного центра в Новой Москве идут беспрецедентно высокими темпами. В проекте задействовано около пяти тысяч специалистов. Люди работают круглосуточно, в несколько смен. Как отметил заммэра Андрей Бочкарёв, все сотрудники понимают ответственность и важность задачи, возложенной на них.

Власти стараются поддерживать настрой: разработана серия плакатов, чуть позже на площадке заиграет музыка. "Мы будем использовать все управленческие элементы мотивации. У нас очень сжатые сроки, и любой способ, который нам позволит ускорить работы, нам очень важен", – сказал Бочкарёв.

Генеральным подрядчиком по строительству инфекционного центра стал городской холдинг "Мосинжпроект". На площадке работают представители крупных московских компаний – ДСК-1, ПИК, "Крост", МИСК, сотрудники сетевых организаций.

Площадь инфекционного центра составит 81 тысячу квадратных метров. Он будет рассчитан на приём 500 пациентов. Строительство планируется закончить в течение месяца.

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