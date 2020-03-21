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Путин присвоил Лаврову звание Героя Труда

18:35
  • суббота
  • 21 марта 2020

Глава МИД отмечает 70-летие

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении министру иностранных дел Сергею Лаврову звания Героя Труда Российской Федерации. Глава российской дипломатии удостоен этого звания за особые трудовые заслуги перед государством и народом.
Сергею Лаврову - 70 лет

Сегодня министру исполнилось 70 лет. Коллеги из других стран называют его выдающимся дипломатом современности. Лавров возглавляет МИД вот уже 16 лет, а служению стране на дипломатическом поприще он посвятил всю свою жизнь.

Сергей Лавров – один из немногих россиян, являющийся полным кавалером Ордена "За заслуги перед Отечеством". Среди его наград – Орден Почёта, многочисленные грамоты и поощрения президента.

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