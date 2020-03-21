В Москве закрывают бассейны, аквапарки и фитнес-клубы

Это связано с распространением коронавируса

Роспотребнадзор обязал владельцев бассейнов, фитнес-клубов, аквапарков и других спортивных учреждений закрыть свои двери для посетителей с 21 марта. Приказ действует до особого распоряжения.

Это решение связано с распространением коронавируса в столице, его цель – усилить противоэпидемические мероприятия.

В ведомстве предупредили, что невыполнение распоряжение влечёт за собой привлечение владельцев к административной ответственности.

Напомним, что ранее московскими властями было принято решение о трёхнедельных каникулах для школьников. Им также рекомендовано не посещать места массового скопления людей.

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