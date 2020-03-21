Врач-инфекционист отдохнула в Испании и привезла коронавирус на Ставрополье

Ей грозит уголовная ответственность

Беспрецедентный случай произошёл на Ставрополье. Главный врач-инфекционист Ирина Санникова отметила 8 марта в Испании, а вернувшись оттуда никому не сообщила, что была за границей.

До того, как у неё обнаружили коронавирус, она успела сходить несколько раз на работу, провести лекцию для студентов и участвовала в других мероприятиях, связанных с общением с людьми.

Женщина почувствовала недомогание 17 марта. После того как рентген показал наличие у нее двусторонней пневмонии, а анализы - наличие коронавируса, врач призналась в поездке в Испанию, пишут "Известия".

В соответствии с законом Ирине Санниковой грозит не только дисциплинарное наказание, но и уголовная ответственность по статьям "Халатность" и "Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей".

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