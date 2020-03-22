Собянин опроверг панические слухи о закрытии метро

Столичная подземка будет работать в любых условиях

Московское метро не будет закрываться ни при каких обстоятельствах. Это сложный технологический механизм, который трудно будет восстановить после остановки.

Мэр Сергей Собянин развеял панические слухи, циркулирующие в столице на фоне пандемии коронавируса. "Метро вообще невозможно остановить. Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии. Если мы остановим метро, потом полгода будем восстанавливать", - сказал глава города в эфире телеканала "Россия 1".

Слухи о закрытии метро и полной изоляции Москвы появились две недели назад после того, как в столице были зарегистрированы первые заражённые коронавирусной инфекцией.

Тем временем 21 марта в московском метро были выявлены почти 30 человек с повышенной температурой. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Власти призвали граждан с недомоганием оставаться дома.

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