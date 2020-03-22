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Россия направит в Италию людей и технику для борьбы с коронавирусом

10:23
  • воскресенье
  • 22 марта 2020

Об этом договорились руководители государств

Ситуация с распространением коронавируса стала темой телефонного разговора Владимира Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Вечером 21 марта российский лидер в ответ на обращение итальянской стороны подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь.
Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 53 человека

В частности, планируются поставки в Италию средств защиты, мобильных комплексов на базе "КамАЗа" для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинского и иного оборудования, а также направление бригад российских специалистов.

Джузеппе Конте выразил искреннюю благодарность за те шаги, которые предпринимает Россия, чтобы поддержать Италию в столь сложное для нее время. Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны, сообщает "ТВ Центр".

А несколькими часами позже министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры со своим итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини по вопросу доставки помощи. Глава военного ведомства Италии подтвердил готовность принять российские самолёты со специалистами, техникой и оборудованием уже 22 марта.

В Италии сегодня сложилась самая тяжёлая ситуация с коронавирусом. Больницы в стране переполнены, не хватает рук и медицинского оборудования. Военные приступили к возведению полевых госпиталей для лечения больных. В стране объявлен полный карантин: закрыты театры, музеи, кафе и рестораны.

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