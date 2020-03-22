Сирийские школьники взялись за изучение русского языка

В Алеппо после перерыва заработала школа

В районе Шахба в сирийском Алеппо, освобожденном от боевиков, возобновила работу школа, в которой изучают русский язык. Пока там только один преподаватель на девять классов, не хватает и учебных материалов.

Учительница русского языка Нелли и её ученики не виделись почти месяц. Пока шла операция по выдавливанию террористов с окраин Алеппо, школа в районе Шахба была закрыта. Тем более, что дважды снаряды падали в нескольких метрах от входа.

Чтобы было легче, Нелли решила учить детей алфавиту и словам с помощью картинок, так проще запомнить. Разговорный русский, уверена Нелли, дети и выучат быстрее. И в жизни всегда пригодится.

Подробнее о школе в Алеппо – в репортаже Тимура Абдуллаева (смотрите видео).

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