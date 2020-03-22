ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сирийские школьники взялись за изучение русского языка

11:00
  • воскресенье
  • 22 марта 2020

В Алеппо после перерыва заработала школа

В районе Шахба в сирийском Алеппо, освобожденном от боевиков,  возобновила работу школа, в которой изучают русский язык. Пока там  только один преподаватель на девять классов, не хватает и учебных материалов.  

Учительница русского языка Нелли и её ученики не виделись почти месяц. Пока шла операция по выдавливанию террористов с окраин Алеппо, школа в районе Шахба была закрыта. Тем более, что дважды снаряды падали в нескольких метрах от входа.

Чтобы было легче, Нелли решила учить детей алфавиту и словам с помощью картинок, так проще запомнить. Разговорный русский, уверена Нелли, дети и выучат быстрее. И в жизни всегда пригодится.

Подробнее о школе в Алеппо – в репортаже Тимура Абдуллаева (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Школьники в Сирии изучают русский язык
Школьники в Сирии изучают русский язык
Школьники в Сирии
Школьники в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.