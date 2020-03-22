В Тамбовской области столкнулись два автобуса. Есть жертвы

Авария произошла из-за погодных условий

В Тамбовской области произошло крупное ДТП с участием двух рейсовых автобусов. По меньшей мере, два человека погибли, ещё 15 получили травмы разной степени тяжести. Автобусы следовали в попутном направлении - из Москвы в Волгоград и из столицы в Саратов.

Водители разъехались по обочинам, чтобы избежать столкновения. В результате, один автобус перелетел через отбойник и опрокинулся, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас на месте происшествия работают следователи и сотрудники МЧС, прокуратура начала проверку. Открыта горячая линия. По предварительной версии, причиной аварии стали плохие погодные условия.

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