Российским туристам с лайнера Costa Pacifica удалось вернуться на родину

Они прилетели в Москву

Утром 22 марта россияне прилетели из Рима в Москву. Среди прибывших - 37 наших соотечественников и четверо граждан Белоруссии, которые находились на круизном лайнере Costa Pacifica.

Власти Испании из-за пандемии коронавируса не разрешили судну пристать, и корабль направился во французские порты. Только в Генуе туристам удалось сойти на берег. Оттуда наши дипломаты переправили россиян и белорусов в аэропорт Рима для вылета в Москву, сообщает "ТВ Центр".

По данным Ростуризма, за неделю из-за рубежа на родину вернулись около 50 тысяч наших граждан. Примерно столько же пока остаются в разных странах.

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