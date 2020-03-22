ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российским туристам с лайнера Costa Pacifica удалось вернуться на родину

13:29
  • воскресенье
  • 22 марта 2020

Они прилетели в Москву

Утром 22 марта россияне прилетели из Рима в Москву. Среди прибывших - 37 наших соотечественников и четверо граждан Белоруссии, которые находились на круизном лайнере Costa Pacifica.
Италия и США стали лидерами по числу заражённых COVID-19

Власти Испании из-за пандемии коронавируса не разрешили судну пристать, и корабль направился во французские порты. Только в Генуе туристам удалось сойти на берег. Оттуда наши дипломаты переправили россиян и белорусов в аэропорт Рима для вылета в Москву, сообщает "ТВ Центр".

По данным Ростуризма, за неделю из-за рубежа на родину вернулись около 50 тысяч наших граждан. Примерно столько же пока остаются в разных странах. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Люди в медицинских масках в аэропорту
Люди в медицинских масках в аэропорту
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.