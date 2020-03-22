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Россия отправляет в Италию 9 самолётов с грузом особого назначения

12:43
  • воскресенье
  • 22 марта 2020

Москва поможет Риму справиться с коронавирусом

22 марта с подмосковного аэродрома "Чкаловский" вылетают девять самолётов российских ВКС, которые доставят в Италию  помощь для борьбы с коронавирусом.
Россия направит в Италию людей и технику для борьбы с коронавирусом

На борту - восемь бригад специалистов, они будут работать в наиболее пострадавших от пандемии районах. Также итальянским медикам передадут средства защиты, мобильные комплексы для аэрозольной дезинфекции транспорта и территорий и необходимое медицинское оборудование, сообщает "ТВ Центр".

В Риме уже заявили о готовности принять самолеты и выразили благодарность России за оперативную помощь. О ней 21 марта договорились Владимир Путин и итальянский премьер Джузеппе Конте.

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