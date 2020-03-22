Участвуют три кандидата

В Абхазии проходят повторные выборы президента республики. На высший пост претендуют три кандидата - вице-премьер Адгур Ардзинба, экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба и оппозиционный лидер Аслан Бжания.

По всей стране открыты 152 участка. В списках около 130 тысяч избирателей, это чуть больше половины граждан страны. На выборах, прошедших в сентябре, победил Рауль Хаджимба. Это вызвало волну протестов, итоги голосования были аннулированы, напоминает "ТВ Центр".

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