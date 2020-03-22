Американские конгрессмены заработали на коронавирусе миллионы долларов

Жуткий скандал в США

В США разгорается скандал, фигурантами которого стали сразу несколько сенаторов. По информации СМИ, конгрессмены избавились от акций на миллионы долларов, причём, сделали это прямо перед обвалом фондового рынка.

Все финансовые операции были проведены после закрытого брифинга в Белом доме по ситуации с коронавирусом и её последствий для экономики. Сенатор Келли Лофлер, муж которой является председателем Нью-Йоркской фондовой биржи, весьма своевременно обновила портфель в пользу компании, занимающейся программным обеспечением для удалённой работы, сообщает "ТВ Центр".

Второй конгрессмен - Ричард Берр - публично убеждал население в стабильности экономики, однако это не помешало ему перед резким падением фондового рынка выгодно продать свои акции. Теперь не исключено, что политикам придётся оправдываться перед судом. По американским законам, представителям власти запрещено совершать сделки на основании информации, полученной по закрытым каналам.

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