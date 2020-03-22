ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американские конгрессмены заработали на коронавирусе миллионы долларов

11:44
  • воскресенье
  • 22 марта 2020

Жуткий скандал в США

В США разгорается скандал, фигурантами которого стали сразу несколько сенаторов. По информации СМИ, конгрессмены избавились от акций на миллионы долларов, причём, сделали это прямо перед обвалом фондового рынка.
Как российские звёзды зарабатывают миллионы на коронавирусе

Все финансовые операции были проведены после закрытого брифинга в Белом доме по ситуации с коронавирусом и её последствий для экономики. Сенатор Келли Лофлер, муж которой является председателем Нью-Йоркской фондовой биржи, весьма своевременно обновила портфель в пользу компании, занимающейся программным обеспечением для удалённой работы, сообщает "ТВ Центр".

Второй конгрессмен - Ричард Берр - публично убеждал население в стабильности экономики, однако это не помешало ему перед резким падением фондового рынка выгодно продать свои акции. Теперь не исключено, что политикам придётся оправдываться перед судом. По американским законам, представителям власти запрещено совершать сделки  на основании информации, полученной по закрытым каналам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Биржевые брокеры
Биржевые брокеры
Конгресс США
Конгресс США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.