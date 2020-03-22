В Хорватии произошло мощное землетрясение

Повреждены жилые дома

Тревожные сообщения поступают из Хорватии. Утром 22 марта там произошло землетрясение. Уже известно об одном погибшем, это ребёнок. Два мощных подземных толчка с разницей всего в 15 минут по силе превысили пять баллов, удары сейсмологи зафиксировали в нескольких километрах от столицы.

Повреждены дома и автомобили. Сейчас в Загребе и пригородах устраняют последствия ЧП, в городе наблюдаются серьёзные проблемы с подачей электроэнергии, сообщает "ТВ Центр".

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