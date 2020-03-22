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Развенчан фейк о введении в России жёстких мер по борьбе с коронавирусом

13:50
  • воскресенье
  • 22 марта 2020

Власти делают всё возможное

В информационно-коммуникационном центре опровергли сообщения, что власти России склоняются к введению в стране мер по ужесточению карантина в связи с коронавирусом. Эту информацию, ранее распространённую в СМИ, назвали не соответствующей действительности.
Собянин опроверг панические слухи о закрытии метро

Жёсткого карантина в стране вводить не будут, принимаемые сейчас меры достаточны для борьбы с инфекцией, в свою очередь, заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. 

Утром 22 марта РИА Новости сообщило со ссылкой на свой источник в правительстве о том, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в России власти могут ужесточить карантинные меры. Утверждалось, что власти будут более активно выявлять контактировавших с заболевшими и изолировать их. Также сообщалось, что планируется полное закрытие границ, отмена всех массовых мероприятий и закрытие общественных пространств.

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин развеял панические слухи, циркулирующие в столице на фоне пандемии коронавируса. В интервью телеканалу "Россия 1" он заявил, что московское метро не будет закрываться ни при каких обстоятельствах. Такие слухи начали циркулировать в столице около двух недель назад, когда появились первые заболевшие коронавирусной инфекцией.

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