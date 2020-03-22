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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 360 человек

15:47
  • воскресенье
  • 22 марта 2020

Власти не планируют ужесточать меры борьбы с инфекцией

За последние сутки число заразившихся коронавирусом в России выросло на 61 заболевшего и составило 367 человек. Больше всего случае зарегистрировано в Москве - 54.
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Тем временем стало известно, что власти не планируют вводить чрезвычайные меры в этой обстановке. Принимаемые сейчас меры достаточны для борьбы с инфекцией, заявили в оперативном штабе.

Тем не менее, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в некоторых российских регионах будут построены дополнительные инфекционные боксы, а глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о рекомендации торговым сетям сделать запасы продуктов на 60 дней.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин развеял панические слухи, циркулирующие в столице на фоне пандемии коронавируса. В интервью телеканалу "Россия 1" он заявил, что московское метро не будет закрываться ни при каких обстоятельствах. Такие слухи начали циркулировать в столице около двух недель назад, когда появились первые заболевшие коронавирусной инфекцией.

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