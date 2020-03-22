Похудевшая Долина пристрастилась к боярышнику

Певица не может уснуть по ночам

У Ларисы Долиной серьёзные проблемы со здоровьем, но в свои 64 года певица мужественно переносит все тяготы и невзгоды. Ей даже удалось похудеть килограммов на десять.

Но при этом выяснилось, что народная артистка России не может уснуть по ночам, у неё пропал сон из-за работы на износ. Гастроли, спектакли, выступления перед студентами…

Певица практически довела себя до нервного срыва и вынуждена пить успокоительное, призналась она в эфире шоу "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.

"Приходится пить валерьянку, боярышник, чтобы хоть немного поспать. У меня ведь еще студенты", - пожаловалась на жизнь Долина.

При этом она говорит, что у неё сильный характер. Певица всё выдержит, ведь, как известно, главней всего – погода в доме.

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