Похудевшая Долина пристрастилась к боярышнику

Певица не может уснуть по ночам
У Ларисы Долиной серьёзные проблемы со здоровьем, но в свои 64 года певица мужественно переносит все тяготы и невзгоды. Ей даже удалось похудеть килограммов на десять.
Но при этом выяснилось, что народная артистка России не может уснуть по ночам, у неё пропал сон из-за работы на износ. Гастроли, спектакли, выступления перед студентами…
Певица практически довела себя до нервного срыва и вынуждена пить успокоительное, призналась она в эфире шоу "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.
"Приходится пить валерьянку, боярышник, чтобы хоть немного поспать. У меня ведь еще студенты", - пожаловалась на жизнь Долина.
При этом она говорит, что у неё сильный характер. Певица всё выдержит, ведь, как известно, главней всего – погода в доме.
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