Как не сойти с ума на карантине

Надо быть поосторожнее с компьютерными играми

Ближайшие три недели значительная часть россиян проведёт дома. Дистанционная работа, учёба, самоизоляция... Можно не сомневаться: многие будут коротать время за компьютерными играми. И тут всегда есть риск так увлечься, что возвращаться из виртуального мира в реальный - совершенно не захочется.

Случаи, когда люди спускают последние деньги на игры и проводят за компьютером по несколько суток без перерыва - не редкость. И в отличие от коронавируса, здесь в группе риска и взрослые, и дети.

Как не остаться навсегда в виртуальном мире - смотрите репортаж Юлии Богоманшиной.

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