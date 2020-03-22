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Как не сойти с ума на карантине

14:02
  • воскресенье
  • 22 марта 2020

Надо быть поосторожнее с компьютерными играми

Ближайшие три недели значительная часть россиян проведёт дома. Дистанционная работа, учёба, самоизоляция... Можно не сомневаться: многие будут коротать время за компьютерными играми. И тут всегда есть риск так  увлечься, что возвращаться из виртуального мира в реальный - совершенно не захочется.

Случаи, когда люди спускают последние деньги на игры и проводят за компьютером по несколько суток без перерыва -  не редкость. И в отличие от коронавируса, здесь в группе риска и взрослые, и дети.

Как не остаться навсегда в виртуальном мире - смотрите репортаж Юлии Богоманшиной. 

 

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