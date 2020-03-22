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Хуснуллин: "В России построят дополнительные инфекционные боксы"

14:36
  • воскресенье
  • 22 марта 2020

Такое решение приняло правительство

В нескольких регионах России будут построены дополнительные инфекционные боксы для больных коронавирусной инфекцией. О таком решении правительства рассказал в эфире программы "Москва. Кремль.        Путин" на телеканале "Россия 1" вице-премьер Марат Хуснуллин.
В Москве идёт строительство мобильного инфекционного центра

"Мы внимательно изучили опыт китайцев, как они строили, так что мы потенциально готовы решить такие вопросы", - сказал заместитель главы правительства.

Напомним, что в Новой Москве высокими темпами возводится инфекционный центр на 500 мест. Работы идут в несколько смен, в круглосуточном режиме. К строительству привлечены лучшие специалисты, используются мобильные конструкции. Больницу планируется открыть через месяц.

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