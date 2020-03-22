Магазинам приказано сделать запасы товаров на 60 дней

Дефицита продуктов сейчас нет

Торговым сетям рекомендовано сделать запасы продуктов на 60 дней, об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Министр указал на возросший спрос на некоторые группы товаров, в частности, на бакалею. Никакого дефицита сейчас в магазинах не наблюдается, сказал Мантуров.

Он особо подчеркнул, что Россия сейчас не зависит от зарубежных поставщиков продовольствия. "Продуктов хватит – 100%. Полностью затарены логистические центры, фуры подъезжают постоянно к магазинам", - успокоил граждан министр.

На этой неделе в некоторых торговых сетях наблюдался дефицит круп, туалетной бумаги и ещё нескольких категорий товаров. Власти не раз заверяли граждан, что повода для паники нет – товаров хватит на всех.

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