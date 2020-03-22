Опубликовано видео с места ликвидации террориста с бомбой в Уфе

Подозреваемый открыл огонь по силовикам

Национальный антитеррористический комитет опубликовал официальное видео с места задержания боевика в Уфе. По предварительным данным, он готовил теракт, а во время задержания открыл стрельбу по силовикам.

Подозреваемый был уничтожен ответным огнём, а в его машине нашли самодельную бомбу. Прибывшие сапёры оперативно её обезвредили.

На кадрах, снятых сотрудниками спецслужб, виден автомобиль задержанного с разбитым задним стеклом, окружённый оперативниками.

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