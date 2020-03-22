Радикалам на Украине доверили следить за порядком во время карантина

Они будут патрулировать улицы

Следить за порядком в Киеве во время карантина будут радикалы из организации "Муниципальная стража". Она сформирована из молодёжного крыла националистической партии "Свобода".

Как пишет издание "Страна.ua", сотрудники "Муниципальной стражи" были замечены в преследовании цыган в Киеве. Разрешение на привлечение молодых радикалов для охраны порядка в украинской столице дала комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По распоряжению комиссии, в каждой единице общественного транспорта Киева должен находиться сотрудник "Муниципальной стражи". У него должны быть при себе специальный билет, удостоверение личности и средства индивидуальной защиты.

В Киеве сейчас действует режим чрезвычайной ситуации, работают только продуктовые магазины, АЗС и аптеки. Общественный транспорт перевозит только людей со специальными разрешениями: сотрудников аптек, магазинов и врачей.

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