В числе новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

Всего в столице - 191 заболевший

Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Все они получают необходимое лечение в стационарах Москвы. Всего в столице выявлен 191 заболевший, за сутки их число увеличилось 54 человек.

Установлен круг близких контактов пациентов, в том числе пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие. Они находятся под наблюдением врачей.

По состоянию на 16:00мск 22 марта в России зарегистрировано 367 случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост показала столица.

В Москве сейчас три больницы принимают больных коронавирусной инфекцией. В Новой Москве высокими темпами строится ещё один инфекционный центр на 500 коек. Его открытие планируется через месяц.

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