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Врачам разрешили выписывать рецепты дистанционно

18:22
  • воскресенье
  • 22 марта 2020

Пожилым людям теперь можно не ходить в поликлинику

Минздрав разрешил врачам на местах выписывать пациентам рецепты на лекарства дистанционно. Это касается больных с хроническими заболеваниями. Теперь им не надо ходить в поликлинику за рецептами.
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Такое решение было принято на фоне пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава. Кроме того, министерство рекомендует врачам первичного звена в регионах выписывать рецепты на лекарства для пациентов с хроническими заболеваниями со сроком действия до трёх месяцев.

Пожилым и больным людям ранее рекомендовали без надобности не выходить из дома, не пользоваться общественным транспортом и не ходить в места массового скопления людей. При необходимости таким гражданам советуют вызывать врача на дом.

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