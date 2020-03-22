Россия максимально сокращает авиасообщение с зарубежными странами

Полёты прекращаются из-за опасности распространения коронавируса

С 23 марта Россия тотально сокращает перелёты в зарубежные страны. На фоне пандемии коронавируса вводятся новые временные ограничения, особенно в те государства, где зарегистрировано большое число инфицированных.

Как следует из телеграммы Росавиации, разосланной во все авиакомпании, будут ограничены регулярные полёты в Турцию, Японию, Вьетнам, Таиланд и Индию. Останутся только рейсы в столицы этих государств. При этом чартерные рейсы для доставки россиян на родину также остаются.

Массовые ограничения вводятся и на полёты по курортным направлениям из регионов. К примеру, в Аргентину, на Кубу, на остров Бали можно будет улететь исключительно из Москвы. Повторно сокращаются и полёты в Китай, остаётся только один рейс Москва - Пекин.

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