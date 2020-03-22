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Джиган и Самойлова вернулись в Россию после череды скандалов

18:46
  • воскресенье
  • 22 марта 2020

Рэпера сняли в московском аэропорту

Рэпер Джиган со всей своей семьёй вернулся в Россию из солнечного Майами. В Сети появились фотографии, сделанные в московском аэропорту. Исполнитель без бороды, его жена Оксана Самойлова и четверо детей выходят из зоны контроля.
Самойлова о скандале с Джиганом: "Ни меня, ни детей никто не бил"

За последние две недели Джиган настроил против себя звёздное сообщество и своих фанатов. Он попал в клинику для наркозависимых после скандалов с супругой, начавшихся сразу же после рождения четвёртого ребёнка, напоминает издание Super.

Так как это был первый мальчик после трёх девочек, не исключено, что у Джигана помутился рассудок от радости. Он зачем-то сбрил свою брутальную бороду и вдобавок брови. В таком виде он не раз выходил в эфир в своём Instagram, причём, в состоянии алкогольного опьянения. Рэпер ругался матом, курил подозрительные самокрутки, а рядом в это время была одна из его дочерей.

Похоже, все скандалы и семейные распри остались позади. Москва встретила рэпера и его многочисленную семью хорошей, солнечной погодой.

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