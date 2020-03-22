Пожар на складе в Подмосковье тушили 36 часов

Пострадали четверо пожарных

Крупный пожар на складе под Дмитровом в Подмосковье тушили 36 часов. Во время борьбы с огнём пострадали четверо спасателей. Медицинская помощь им была оказана амбулаторно.

Причиной пожара, по предварительным данным, был поджог. Первые сообщения о пожаре на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой появились около восьми часов утра 21 марта. Загорелись нефтепродукты.

В тушении принимали участие несколько пожарных расчётов, три вертолёта МЧС, пожарный поезд. Площадь пожара превышала 30 тысяч квадратных метров.

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