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Пожар на складе в Подмосковье тушили 36 часов

19:47
  • воскресенье
  • 22 марта 2020

Пострадали четверо пожарных

Крупный пожар на складе под Дмитровом в Подмосковье тушили 36 часов. Во время борьбы с огнём пострадали четверо спасателей. Медицинская помощь им была оказана амбулаторно.
Сильный пожар на складе в Подмосковье тушат два вертолёта (видео)

Причиной пожара, по предварительным данным, был поджог. Первые сообщения о пожаре на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой появились около восьми часов утра 21 марта. Загорелись нефтепродукты.

В тушении принимали участие несколько пожарных расчётов, три вертолёта МЧС, пожарный поезд. Площадь пожара превышала 30 тысяч квадратных метров.

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