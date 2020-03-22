Собянин о вводе войск в Москву: "Полная чушь"

Мэр развеял слухи на фоне пандемии коронавируса

Мэр Москвы назвал полной чушью информацию о том, что Москву вводятся войска из-за коронавируса. Сергей Собянин эмоционально отреагировал на этот фейк, распространяемый в социальных сетях.

"Вбрасывалось, что в Москву вводятся какие-то войска. Полная чушь! Близко ничего нет. Просто взяты кадры с каких-либо военных парадов или ещё чего-нибудь", - сказал Собянин в эфире Первого канала.

Ранее мэр Москвы развеял панические слухи о закрытии метро, циркулирующие в столице на фоне пандемии коронавируса. "Метро вообще невозможно остановить. Если мы остановим метро, потом полгода будем восстанавливать", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

По состоянию на 22 марта в Москве зарегистрирован 191 инфицированный коронавирусом. Среди больных есть граждане иностранных государств. Они получают лечение в столичных клиниках.

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