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У 79-летнего Пласидо Доминго обнаружен коронавирус

19:19
  • воскресенье
  • 22 марта 2020

Оперный певец сам сообщил о диагнозе

Испанский оперный певец Пласидо Доминго заявил, что у него обнаружен коронавирус. В январе этого года Доминго исполнилось 79 лет, он входит в группу риска.
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"У меня был жар и кашель, поэтому я решил сделать тест, и результат оказался положительным", - написал оперный певец у себя в соцсети.

Певец страдает хроническими заболеваниями. В 2010 году он перенёс операцию по удалению раковых полипов в кишечнике. В 2013 году Доминго был госпитализирован в Мадриде в связи с тромбом в лёгком. 

За более чем полувековую карьеру на сцене в разных странах мира Пласидо Доминго исполнил 150 ведущих оперных партий, больше чем любой другой оперный певец. Он провёл более 300 вечеров в оркестровой яме или за дирижёрским пультом, всего участвовал почти в 4000 представлениях.

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