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"Не могу пожать руку, но приложу к сердцу": Италия встретила самолеты с медпомощью из России

08:37
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Первый спецборт ВКС встретил лично глава МИД Италии

Самолёты Минобороны России с оборудованием для борьбы с коронавирусом прибыли в Италию. На Апеннинах будут работать около 100 наших военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии.

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На помощь итальянским медикам также направлены восемь бригад из врачей и медсестёр, передает "ТВ Центр". Первый спецборт ВКС на авиабазе ВВС Италии "Практик де Маре"  встретил лично министр иностранных дел Итальянской республики. Луиджи Ди Майо выразил благодарность нашей стране за поддержку в сложной ситуации.

"Мы всегда будем благодарны Российской  Федерации за дружбу и солидарность, которые она проявила. Надеюсь, что вы как можно скорее сможете присоединиться к нашим медикам, оказавшимся в некоторых районах Италии как на передовой. Я бы пожал вам руку, но не могу этого сделать, поэтому позвольте я приложу руку к сердцу", - заявил глава МИД Италии.

Всего в Италию Москва отправила 9 военно-транспортных Ил-76 с медицинской аппаратурой и мобильными комплексами для дезинфекции. Договорённость о помощи была достигнута в субботу в ходе телефонного разговора Владимира Путина с итальянским премьером Джузеппе Конте. Формировалась наша авиационная группа на аэродроме Чкаловский.

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