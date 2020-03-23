Главное о коронавирусе в России на сегодня, 23 марта

В стране вступили в силу новые ограничения

В Красноярском крае за последние сутки выявлен еще один заболевший COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве региона. Всего в России, по данным оперативного штаба, выявили более 360 инфицированных, большинство из них - в Москве. Утром в понедельник также стало известно, что в столице выздоровела одна пациентка.

Как передает "ТВ Центр", с сегодняшнего дня вводятся дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса.

До 12 апреля в школах объявлены каникулы, вузы уже перешли на дистанционное обучение. По рекомендации Минкульта, закрываются кинотеатры. Аналогичные ограничения действуют для музеев, театров, филармоний и цирков.

Накануне Роспотребнадзор призвал закрыть для посетителей фитнес-центры, бассейны и аквапарки. Во всех регионах страны действует режим повышенной готовности. Кроме того, с сегодняшнего дня ограничено международное авиасообщение.

Начиная с понедельника вылеты самолетов из России во все другие страны будут приостановлены. Об этом сообщает Росавиация. Исключения - чартеры для вывоза наших соотечественников и рейсы из Москвы в столицы других государств. Мера призвана ограничить распространение коронавируса. Между тем в оперативном штабе отмечают, что о введении жёсткого карантина в России не идёт и речи.

"Никакого жёсткого карантина в ближайшее время вводиться не будет. Предпринимаемый в настоящее время комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны", - подчеркнули в штабе.

Нет в планах и закрытия московского метро, об этом журналистам заявил мэр столицы Сергей Собянин. Такова официальная реакция на публикации в некоторых СМИ и социальных сетях. Однако к ситуации следует относиться со всей серьезностью. За последние сутки в шести российских регионах зарегистрирован ещё 61 случай заболевания коронавирусом. 54 - в Москве, остальные в Удмуртии, Кировской, Новгородской и Архангельской областях. Всего в России 367 заражений COVID-19.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией появился в Крыму. Установлено, что житель республики недавно побывал во Франции, но скрыл этот факт, вернувшись на территорию полуострова через Украину.

"Теперь у нас с вами понятный план действий. Соответственно установление всех контактов без исключения, с кем общался данный персонаж, почему не заявился своевременно и так далее и другие вопросы, связанные с мерой ответственности, насколько он там предпринял сам шаги с тем, чтобы прийти в органы власти и сдать анализы по недопущению распространения заболевания", - объявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Но ещё больше удивляет случай безответственности в Ставрополе. Главный инфекционист края Ирина Санникова заразилась коронавирусом. В начале марта она вернулась из Испании и никому об этом не сообщила. Вместо того, чтобы оставаться на карантине дома, Санникова ходила на работу, читала лекции в университете, пока не попала в больницу с пневмонией. Теперь такая халатность может обернуться уголовным делом. Ещё у 11 человек, с которыми контактировала женщина, были взяты пробы на коронавирус.

"Круг общения с ней на сегодняшний день определен. Самоизоляция всех людей из круга ее общения на сегодняшний день также определена, люди в течение 14 дней будут проходить определенные карантинные мероприятия, чтобы установить, выявятся или нет подтверждения (по вирусу)", - сказала замминистра здравоохранения Ставропольского края Ольга Дроздецкая.

Тем, кто вынужденно оказался в самоизоляции, свою помощь предлагают волонтеры. В интернете начал работу портал "Мывместе2020.рф". Он объединяет людей, организации и предпринимателей по всей стране. Тех, кто бесплатно готов прийти на выручку. Если нужно принесут продукты домой или окажут юридическую консультацию малому бизнесу, несущему убытки из-за коронавируса. Вся информация есть на сайте.

"Уже сейчас десятки компаний в нашей стране, крупных корпораций в регионах хотят что-то сделать и помочь нашему обществу, помочь людям. Кто-то готов просто передать деньги, кто-то готов выделить какой-то объем продукции, кто-то открывает для бесплатного пользования свои платные сервисы и разделы на сайтах: образовательные курсы", - сообщил председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук.

Впрочем, и в офлайне жизнь не останавливается. В Челябинске загсы продолжают регистрацию браков. Есть некоторые ограничения по количеству гостей, зал регулярно обрабатывают дезинфицирующими средствами. Впрочем, разве это может повлиять на создание новой семьи.

Пётр Вершинин. Егор Киселёв. Никита Васильев. "ТВ Центр".

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