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"Утром придется продрогнуть": Гидрометцентр дал прогноз на неделю

08:20
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Весна скоро войдет в свои права

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что к концу текущей недели температура воздуха в Москве поднимется до 15 градусов тепла.
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По словам Вильфанда, в понедельник и вторник европейская часть России будет находиться в холодной области антициклона. По ночам в Москве ожидаются отрицательные температуры, а днем нулевые. "Утром придется продрогнуть", - цитирует синоптика РИА Новости.

Затем в столицу придет потепление. В четверг столбики термометров покажут 0… -5 ночью и +10… +12 градусов днем.

"И дальше мы будем перемещаться в теплую область того антициклона", - рассказал Роман Вильфанд, уточнив, что днем воздух станет прогреваться до +15 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра также сообщил, что Петербург уже сейчас находится в теплой части антициклона, поэтому там заметно теплее. "Температурный фон там будет на три-четыре градуса выше, чем в Москве, а к концу недели температуры сравняются", - отметил синоптик.

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