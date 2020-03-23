В Москве еще одну пациентку вылечили от коронавируса

16-летняя девушка выписана из инфекционной больницы

В Москве ещё одну пациентку выписали из инфекционной больницы, куда она поступила с диагнозом коронавирус. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Вылечилась 16-летняя девушка. В общей сложности в столице выздоровели уже девять пациентов.

"Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы №1. Таким образом сейчас в Москве выздоровело уже девять пациентов. Это хорошая динамика", - заключила вице-мэр (цитата по АГН "Москва").

Вместе со своей семьей девушка недавно вернулась из Италии. В инфекционную клиническую больницу №1 она была госпитализирована с матерью. Врачи диагностировали у девушки коронавирус, однако у матери диагноз не подтвердился.

Ее дочь прошла специализированный курс лечения и провела в изоляции в специальном боксе две недели. Состояние пациентки было удовлетворительное, течение заболевания было легким. В результате анализы показали полное отсутствие коронавирусной инфекции в организме.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и очень благодарна врачам за помощь. В настоящее время отец девушки также находится под наблюдением врачей в медицинском центре в Коммунарке. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное, осложнений нет.

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