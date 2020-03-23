Сирийские беженцы рассказали о пережитых ужасах в лагере "Рукбан"

Люди находились в заложниках у террористов

В сирийскую Пальмиру начали возвращаться беженцы из печально известного лагеря "Рукбан". Жить в городе, который всё еще восстанавливают после освобождения от боевиков, непросто, но, по словам самих жителей, нынешние условия не сравнить с тем ужасом, который им пришлось пережить, когда они фактически находились в заложниках у террористов.

Впервые за годы войны Ахмад может вздохнуть спокойно. Он вернулся домой из лагеря беженцев. Сегодня ни ему, ни детям уже ничто не угрожает. Ему есть, чем накормить семью.

"У меня все есть! Вот крупа! Всякая разная. Мне помогла Сирия и Россия!" – рассказал Ахмад Мухаммед.

Дом Ахмада находится в городке Тадмор, в предместьях Пальмиры. Людей на улицах почти не встретишь. Хотя до войны это было известное во всей Сирии туристическое место. Памятники старины, рестораны, магазины. Сегодня - разруха. Но все равно, говорят беженцы, в родном Тадморе лучше, чем в "Рукбане". Лагере, подконтрольном американцам.

"Палатка стоила нам 50 тысяч сирийских лир, представляете! Ее привезли как гуманитарную помощь из Ливана и продали нам. Но это еще полбеды. В лагере вообще нет ничего: ни еды, ни воды, ни лекарств. За все с нас требовали деньги. У наших родственников заболел ребенок, четырехлетняя девочка, у нее была инфекция. Ей никто не помог", - сказал Ахмад Мухаммед.

В лагере людей заставляли работать. Лекарства или продукты можно было достать только за деньги. И хотя "Рукбан" считается зоной, где всем руководят США, неофициально властные полномочия были в руках боевиков. Само собой с одобрения самих американских военных.

"В лагере распространяли листовки, в которых предлагалось взять оружие и идти воевать против Асада (президента Сирии Башара Асада – прим. ред.). Даже на молитвах призывали к этому", - сообщил Аля Мухаммед, брат Ахмада.

Семьям Аля и Ахмада удалось собрать деньги и откупиться от боевиков. Это был единственный выход не брать в руки оружие и покинуть лагерь. Вернулись в Тадмор. Теперь думают открыть свой магазин, как это уже сделали соседи. Кстати, тоже в недавнем прошлом они беженцы из "Рукбана".

"Сардины, тунец, колбаса, все есть у нас! Бисквиты, чай! Масло, Вот тут крупы. Никакого дефицита", - показал товары предприниматель Зияд Шариф. Цены низкие, чтобы продукты были доступны всем, объясняет он.

Жить в полуразрушенном городе тяжело. Вода и электричество по часам. Найти хорошо оплачиваемую работу почти невозможно. Но эти проблемы, говорят люди, временные. Главное, никто не заставляет брать в руки оружие и идти воевать.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев, "ТВ Центр", Сирия.

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