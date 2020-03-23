Видео последствий самого сильного за 140 лет землетрясения в Хорватии

Центр Загреба превратился в горы битого кирпича

В Хорватии устраняют последствия сильнейшего за последние 140 лет землетрясения . Толчки магнитудой 5 и 3 произошли в воскресенье рано утром. Эпицентр находился в 7 километрах от Загреба. По сообщению местных властей, 17 человек получили травмы. Около 500 зданий, а также исторических памятников в старой части города повреждены или разрушены.

Центр Загреба сейчас – это горы битого кирпича и раздавленные грудой обломков машины. Землетрясение магнитудой почти 5,5 разбудило хорватскую столицу в 6:30 утра. Затем последовало несколько менее мощных афтершоков. Десятки зданий частично разрушены. По фасадам домов пошли трещины. В некоторых районах до сих пор нет электричества. Пострадал и знаменитый Загребский собор, у которого отломился верх южной башни. Серьёзные повреждения получили ещё две церкви.

О человеческих жертвах не сообщается. Однако известно, что спасатели извлекли из-под завалов 15-летнего подростка. Сейчас он находится в реанимации с травмой головы в критическом состоянии. Всего же ранения получили как минимум 17 человек. Пациентов другой больницы, которая сильно пострадала, пришлось срочно эвакуировать. Оценив масштаб ущерба, правительство Хорватии распорядилось привлечь к расчистке завалов армию.

"Это было самое мощное землетрясение в Загребе за последние 140 лет. Многие здания получили серьёзные повреждения. Поэтому мы призываем граждан по возможности пока не возвращаться в свои дома", - заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Позже тем, кто проживает в домах с железобетонными перекрытиями, всё же разрешили вернуться в свои квартиры. Остальных разместили в пунктах временного пребывания и обеспечили горячим питанием. В порядок свои жилища после землетрясения приводят и жители Западной Греции. Там накануне тоже были разрушительные толчки. Причём точно такие же – 5,5 балла - и на той же глубине - 10 километров. Среди населения жертв нет. Однако несколько старинных зданий полностью разрушены. Пострадали жилые дома и магазины.

- Что я могу сказать, мы понесли ущерб на 50 000 евро как минимум. - Землетрясение было настолько сильным? - Даже дверной проём сдвинулся и стены покосило.

Толчки ощущались по всему Балканскому полуострову. В домах с полок сыпалась утварь, падала мебель, выворачивало окна. Подъезды усыпаны толстой штукатуркой. На улицах - те же груды камней и завалы.

"Я думаю, что это ещё не последнее землетрясение. Нужно понаблюдать за сейсмической активностью хотя бы ближайшие 48 часов, чтобы понять, как разворачиваются события", - предупредил сейсмолог Эфтимос Леккас.

Тем более что Европейский сейсмологический центр продолжает фиксировать слабые толчки. А потому власти Греции просят жителей быть осторожнее. Техника уже приступила к расчистке улиц, электроснабжение во всех населённых пунктах восстановлено.

Анна Пешехонова, Евгений Назарюк. "ТВ Центр".

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