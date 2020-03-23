Сергей Собянин обратился к москвичам из-за угрозы коронавируса

Жителей столицы пожилого возраста обязали соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился ко всем москвичам из-за коронавируса COVID-19. Чтобы не допустить распространения опасной инфекции москвичи старше 65 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим и не посещать общественные места без крайней необходимости.

Работодатели обязаны перевести таких москвичей на удаленный режим работы или отправить в оплачиваемый отпуск, либо на больничный. Чтобы получить больничный лист, нужно позвонить по телефону 8-495-870-45-09. Его доставят на дом.

Столичные власти приняли решение выплатить москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями разовую компенсацию. Ее размер составит четыре тысячи рублей. При этом две тысячи будут выплачены авансом, а остальные - после окончания домашнего режима при условии его соблюдения.

"В случае необходимости доставки продуктов, лекарств, и решения других проблем, нужно звонить по телефону 8-495-870-45-09. На помощь придут социальные работники и волонтеры. По этому же телефону можно заказать на дом доставку лекарств по бесплатным и льготным рецептам из аптечных пунктов", - сообщил Сергей Собянин.

Кроме того, в связи с необходимостью соблюдения домашнего режима временно отменяется взимание штрафов за просрочку оплаты за услуги ЖКХ.

Еще два решения касаются семей с детьми. В связи с закрытием школ, учащиеся, имеющие право на бесплатное питание, смогут получить его через учебные заведения. Кроме того, временно отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с 5 класса.

"Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу. Еще раз повторю. Если даже для самых молодых людей это не так опасно, то получив порцию вируса, они могут "наградить" им своих родителей, бабушек и дедушек", - сказал мэр Москвы.

Сергей Собянин отметил, что борьба с распространением коронавирусной инфекции очень сложная, длительная, но это "наша общая борьба". Власти и горожане могут справиться с угрозой только вместе. Он надеется, что москвичи воспримут новые меры с пониманием, поскольку в данной ситуации они абсолютно небходимы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"