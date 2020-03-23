Канада и Австралия отказались от участия в Олимпиаде из-за коронавируса

МОК до сих пор не принял официального решения о судьбе Игр

Канада, не дожидаясь окончательного решения МОК о проведении летних Игр в Токио, заявила об отказе от участия в Олимпиаде. Оттава призывает перенести ОИ-2020 на следующий год, передает "ТВ Центр".

Открытие Олимпиады назначено на 24 июля. Окончательное решение МОК будет озвучено в течение месяца. Австралия также сообщила, что не сможет отправить своих спортсменов в Токио. Причина в том, что атлеты тренируются по всему миру и, учитывая ограничения, введённые из-за коронавируса, в том числе на полёты, собрать команду просто невозможно.

Тем временем британское правительство предписало гражданам, относящимся к группе риска, в частности, пожилым людям, не покидать свои дома. На карантин ушли и четверо американских сенаторов - у их коллеги Рэнди Пола подтвердился коронавирус. Приходят и новые сообщения о заболевших знаменитостях – COVID-19 подхватил певец Пласидо Доминго. По данным американских СМИ, заболел и 68-летний голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осуждённый за сексуальные домогательства.

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