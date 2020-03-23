Пожилые москвичи на карантине получат единоразовую выплату

До 14 апреля они должны соблюдать домашний режим

Москвичей пожилого возраста и людей, страдающих хроническими заболеваниями, обязали соблюдать домашний режим из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем обращении к жителям столицы, которое публикует TVC.RU.

"Природа коронавируса такова, что в первую очередь он представляет угрозу для жизни и здоровья пожилых и людей с хроническими заболеваниями, с низким иммунитетом. Поэтому наша главная задача – защитить вас, москвичей старшего поколения", - напомнил мэр.

Решением властей с 26 марта до 14 апреля они обязаны соблюдать домашний режим. Собянин призвал их не ходить на работу. Работодатели обязаны перевести таких москвичей на удаленный режим работы или отправить в оплачиваемый отпуск, либо на больничный. Чтобы получить больничный лист, нужно позвонить по телефону 8-495-870-45-09. Его доставят на дом. Исключение касается только тех, чье присутствие жизненно важно для работы организаций, а также медицинских работников.

В связи с принятыми мерами, власти Москвы выплатят москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями разовую помощь. Ее размер составит четыре тысячи рублей. При этом две тысячи будут выплачены авансом, а остальные - после окончания домашнего режима при условии его соблюдения. Кроме того, временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

"Прошу пожилых и людей с хроническими заболеваниями не посещать любые общественные места. Выходить в магазин или аптеку можно только в случае необходимости. Если есть возможность, самое лучшее – поехать на дачу, тем более, погода в ближайшие дни обещает быть теплой. Операторы связи обязаны не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе. В случае необходимости доставки продуктов, лекарств, и решения других бытовых проблем, нужно звонить по телефону 8-495-870-45-09. На помощь придут социальные работники и волонтеры. По этому же телефону можно заказать на дом доставку лекарств по бесплатным и льготным рецептам из аптечных пунктов", - сказал Собянин.

Мэр Москвы призвал с пониманием отнестись к принятым мерам. В условиях распространения коронавируса они абсолютно необходимы. По данным на 23 марта, общее число зараженных в мире приблизилось к 340 тысячам. Жертвами опасной инфекции стали уже почти 15 тысяч человек. В России зафиксировано 367 случаев, из них 191 – в Москве.

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