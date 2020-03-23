Льготный проезд для школьников временно отменен в Москве

Это связано с угрозой распространения коронавируса

Власти Москвы приняли решение временно отменить льготный проезд для школьников в общественном транспорте. Это связано с принятыми мерами для противодействия распространению коронавируса в столице. Новые меры озвучил Сергей Собянин.

"В период закрытия учебных заведений отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с 5 класса. Почему это важно? Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу. Если даже для самых молодых людей это не так опасно, то получив порцию вируса, они могут "наградить" им своих родителей, бабушек и дедушек", - сказал Собянин.

Он пояснил, что транспортное приложение социальной карты москвича у школьников будет временно заблокировано. Уже внесенные деньги будут перенесены на более поздний срок, чтобы они не пропали.

Кроме того, в связи с временным закрытием учебных заведений, имеющие право на бесплатное питание школьники смогут получить продуктовые наборы. Их будут выдавать через учебные заведения. Это позволит поддержать семьи с небольшими доходами.

Видео обращения Сергея Собянина к москвичам:

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