Полный текст обращения Сергея Собянина к москвичам из-за коронавируса

Мэр озвучил новые меры в связи с угрозой распространения опасной инфекции

Милые мои москвичи старшего поколения, мамы и папы, дедушки и бабушки!

Мое сегодняшнее обращение, в первую очередь, к вам. Я думаю, что оно может вам не понравиться и даже вызвать внутренний протест, но прошу поверить, оно продиктовано искренней заботой о вас. Вы очень дороги нам.

По периметру наших границ бушует пандемия новой коронавирусной инфекции. В России ситуация более-менее спокойная. Но мало того, что Москва – самый большой город в России и Европе, он еще и находится на перекрестке всех дорог. И если, несмотря на все принимаемые меры, эта беда придет и к нам, мы должны быть максимально готовы.

Природа коронавируса такова, что в первую очередь он представляет угрозу для жизни и здоровья пожилых и людей с хроническими заболеваниями, с низким иммунитетом. Поэтому наша главная задача – защитить вас, москвичей старшего поколения.

Как это сделать? Идеальных решений нет и быть не может, но очевидны два направления. Первое: ограничить контакты с другими людьми. Второе: медицинское наблюдение и своевременная помощь. Я уже настоятельно рекомендовал вам не выходить без особой нужды из дома. А если позволяют условия, уехать на дачу. Многие так и сделали, многие соблюдают эти рекомендации. И большое вам спасибо за это ответственное решение.

Но многие не соблюдают. И это большой риск. Поэтому, на мой взгляд, для вас, для вашего здоровья необходимо принять следующее решение.

С 26 марта до 14 апреля 2020 года москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, бронхиальная астма, онкологические заболевания, а также перенесшие инфаркт или инсульт, обязаны соблюдать домашний режим.

Если вы работаете, прошу вас не ходить на работу. Исключение только для руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятия, учреждения, органов государственной власти. Также для работников здравоохранения. Они должны находиться на своем посту. К ним домашний режим может не применяться. Остальных пожилых, или страдающих хроническими заболеваниями сотрудников, работодатели обязаны перевести на режим удаленной работы, либо предоставить оплачиваемый отпуск, либо отправить на больничный. Чтоб получить больничный, следует позвонить по телефону 8-495-870-45-09, и его доставят на дом.

Также прошу пожилых и людей с хроническими заболеваниями не посещать любые общественные места. Выходить в магазин или аптеку можно только в случае необходимости. Если есть возможность, самое лучшее – поехать на дачу, тем более, погода в ближайшие дни обещает быть теплой.

Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть из-за режима самоизоляции, москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 тысяч рублей. Из них 2 тысячи – авансом, еще две тысячи - после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения.

Операторы связи обязаны не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и людей с хроническими заболеваниями, находящихся на домашнем режиме. Временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Покидать квартиру или уезжать с дачи, чтобы оплатить квитанции, не нужно. В случае необходимости доставки продуктов, лекарств, и решения других проблем, нужно звонить по телефону 8-495-870-45-09. На помощь придут социальные работники и волонтеры. По этому же телефону можно заказать на дом доставку лекарств по бесплатным и льготным рецептам из аптечных пунктов.

Отдельная просьба к более молодому поколению. Даже не чувствуя симптомов заболевания, вы можете быть носителями коронавируса, который очень опасен для пожилых людей. Насколько возможно, воздержитесь в эти дни от личного общения с вашими родителями, бабушками и дедушками, и вообще пожилыми людьми. Тем самым, вы поможете уберечь их от этой напасти. А контакты лучше поддерживать по телефону или через интернет.

Хочу также проинформировать о двух решениях, касающихся семей с детьми. В связи с временным закрытием учебных заведений, школьники, имеющие право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы. Их будут выдавать через школы. Тем самым мы поддержим семьи с небольшими доходами.

В период закрытия учебных заведений отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с 5 класса. Почему это важно? Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу. Еще раз повторю. Если даже для самых молодых людей это не так опасно, то получив порцию вируса, они могут "наградить" им своих родителей, бабушек и дедушек. Транспортное приложение социальной карты москвича у школьников будет временно заблокировано. Но уплаченные деньги будут перенесены на более поздний срок, чтобы они не пропали.

Друзья, борьба с распространением коронавирусной инфекции очень сложная, длительная, но это наша общая борьба. Власти и горожане могут справиться только вместе, только совместными усилиями.

Хочу обратиться к москвичам с просьбой. Проявите внимание к людям старшего поколения. Если это ваши близкие, помогите им пережить сложный период. Если это ваши соседи, знакомые, просто поинтересуйтесь, что им нужно и окажите посильную помощь. А иногда и добрые слова поддержки дорогого стоят. Наши бабушки и дедушки ни в коем случае не должны чувствовать себя забытыми. Это очень и очень важно.

Надеюсь, что объявленные сегодня меры противодействия новой коронавирусной инфекции будут восприняты с пониманием. В складывающейся ситуации, я считаю, они абсолютно необходимы. Спасибо, дорогие москвичи.

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