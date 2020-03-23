Цены на нефть рухнули на 8-9% после выходных

За последнее время "черное золото" падало восемь раз

На открытии торгов 23 марта мировые цены на нефть упали на 8–9% после роста в конце предыдущей недели.

Стоимость нефти марки Brent составила 25,13 доллара за баррель (минус 8,22%). А нефть марки WTI подешевела до 21,32 доллара за баррель (на 9,89%).

За последнее время цена на нефть падала восемь раз, а поднималась всего лишь два, уточняет газета "Известия". Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что цена на нефть в будущем должна подняться до 35-40 долларов за баррель.

6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, что повлекло за собой падение рубля.

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