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Цены на нефть рухнули на 8-9% после выходных

08:25
  • понедельник
  • 23 марта 2020

За последнее время "черное золото" падало восемь раз

На открытии торгов 23 марта мировые цены на нефть упали на 8–9% после роста в конце предыдущей недели.
Сделано заявление о росте цен на нефть в два раза

Стоимость нефти марки Brent составила 25,13 доллара за баррель (минус 8,22%). А нефть марки WTI подешевела до 21,32 доллара за баррель (на 9,89%).

За последнее время цена на нефть падала восемь раз, а поднималась всего лишь два, уточняет газета "Известия". Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что цена на нефть в будущем должна подняться до 35-40 долларов за баррель.

6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, что повлекло за собой падение рубля.

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