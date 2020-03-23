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Как получить отсрочку по кредиту из-за коронавируса

09:15
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Юрист дала рекомендации

Некоторые заемщики могут получить полугодовую отсрочку по кредиту из-за коронавируса.

Пандемия не является веской причиной не выплачивать долг, однако ряд граждан могут рассчитывать на отсрочку за счет закона об "ипотечных каникулах", вступивший в силу 31 июля 2019 года.

Для этого необходимо доказать, что финансовое положение заемщика сильно пострадало от COVID-19 и написать заявление в банк, рассказала юрист Екатерина Духина в интервью радио Sputnik.

"Форс-мажор — это хрупкая конструкция, которая должна быть засвидетельствована Торгово-промышленной палатой. В отношении кредитных обязательств форс-мажор, если этот пункт есть у вас в договоре, не всегда сильно влияет на ваши права и обязанности", - объяснила эксперт.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился реструктурировать кредиты заболевших COVID-19. Соответствующая рекомендация дана российским банкам.

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