Минздрав призвал россиян с ослабленным иммунитетом сидеть дома

Инфекция осложняет течение других заболеваний

В Минздраве перечислили группы россиян, которым рекомендуется как можно реже выходить из дома во время пандемии коронавируса. Они больше всех рискуют заразиться.

В группу риска попали пациенты, страдающие аутоиммунными заболеваниями, перенесшие трансплантацию органов и получающие иммуносупрессивную терапию. Сидеть дома также рекомендуется людям со злокачественными новообразованиями, которые проходят химиотерапию.

"Рекомендация сидеть дома касается всех людей с ослабленным иммунитетом, - рассказал "Известиям" директор Института гематологии центра имени Рогачева Алексей Масчан. - Только ВИЧ-инфицированных в России 1 млн человек. Если добавить сюда аутоиммунные заболевания, трансплантацию органов и злокачественные образования, то это может быть уже 5 млн человек".

Главный геронтолог Минздрава России Ольга Ткачева сообщила, что в группе риска находятся также граждане с сахарным диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхитом, бронхиальной астмой. Люди, пережившие инфаркты и инсульты, тоже сильно уязвимы во время пандемии COVID-19.

"У таких людей уже есть проблемы со здоровьем, если на них наслаивается инфекция, течение основного заболевания осложнится", - пояснила Ткачева.

По ее словам, оставаться дома и ограничить социальные контакты следует всем пожилым людям без исключения. Выходить на улицу можно лишь при острой необходимости. В этом случае рекомендуется надевать маску.

По данным оперативного штаба, в России выявили более 360 инфицированных, большинство из них - в Москве. "Никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет", - сообщили в штабе.

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