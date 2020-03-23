ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минздрав призвал россиян с ослабленным иммунитетом сидеть дома

09:05
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Инфекция осложняет течение других заболеваний

В Минздраве перечислили группы россиян, которым рекомендуется как можно реже выходить из дома во время пандемии коронавируса. Они больше всех рискуют заразиться. 
Главное о коронавирусе в России на сегодня, 23 марта

В группу риска попали пациенты, страдающие аутоиммунными заболеваниями, перенесшие трансплантацию органов и получающие иммуносупрессивную терапию. Сидеть дома также рекомендуется людям со злокачественными новообразованиями, которые проходят химиотерапию.

"Рекомендация сидеть дома касается всех людей с ослабленным иммунитетом, - рассказал "Известиям" директор Института гематологии центра имени Рогачева Алексей Масчан. - Только ВИЧ-инфицированных в России 1 млн человек. Если добавить сюда аутоиммунные заболевания, трансплантацию органов и злокачественные образования, то это может быть уже 5 млн человек". 

Главный геронтолог Минздрава России Ольга Ткачева сообщила, что в группе риска находятся также граждане с сахарным диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхитом, бронхиальной астмой. Люди, пережившие инфаркты и инсульты, тоже сильно уязвимы во время пандемии COVID-19. 

"У таких людей уже есть проблемы со здоровьем, если на них наслаивается инфекция, течение основного заболевания осложнится", - пояснила Ткачева. 

По ее словам, оставаться дома и ограничить социальные контакты следует всем пожилым людям без исключения. Выходить на улицу можно лишь при острой необходимости. В этом случае рекомендуется надевать маску. 

По данным оперативного штаба, в России выявили более 360 инфицированных, большинство из них - в Москве. "Никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет", - сообщили в штабе. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Люди в медицинской маске
Люди в медицинской маске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.