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Всероссийскую диспансеризацию приостановили из-за пандемии коронавируса

09:06
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Все силы брошены на борьбу с COVID-19

Правительство распорядилось временно приостановить всероссийскую диспансеризацию населения из-за коронавируса.

Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, распоряжение опубликовано на официальном портале нормативных актов.

Решение было принято в целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории России.

В июле прошлого года действующий тогда глава кабмина Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения страны. Планировалось, что к 2024 году проверку пройдут до 70% населения страны. Болезни легче предупредить, чем потом лечить, уверены чиновники.

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