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Принц Гарри и Меган Маркл подверглись новым нападкам в Британии

09:54
  • понедельник
  • 23 марта 2020

Подданные Ее Величества разгневаны

На принца Гарри и Меган Маркл обрушилась волна общественной критики из-за их поста по случаю Дня Матери, который отметили в Британии 22 марта. 
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Герцоги Сассекские и Кембриджские поздравили британских матерей с праздником. Первыми это сделали принц Уильям и Кейт Миддлтон. "Для матерей, молодых и пожилых, и семей, которые проводят сегодняшний день вместе или врозь, - мы не забываем о вас в это трудное время. Счастливого Дня Матери", - говорится на странице Кембриджей в Instagram.  

Уильям и Кейт опубликовали четыре фотографии. На первой супруги несут на спинах своих старших детей - Шарлотту и Джорджа. На втором снимке изображены принцы Уильям и Гарри с их покойной матерью принцессой Дианой. Следом идет кадр с Кэрол Миддлтон, которая держит на руках маленькую Кейт. На последней фотографии - открытка, которую Джордж подарил Кейт Миддлтон по случаю Дня Матери. 

Жители Британии сочли неимоверно трогательным этот пост Кембриджей. На их фоне, как показалось многим, принц Гарри и Меган Маркл проявили необъяснимую сдержанность. Они разместили в своем аккаунте лаконичную надпись на синем фоне с сердечком после последнего слова: "Мамочка, мамуля, мама, мам, бабуля... Спасибо!" "Независимо от того, как вы называете свою маму, в День Матери мы чествуем мам во всем мире, которые так много делают каждый день, а теперь и еще больше, чем когда-либо", - написали супруги. 

Интернет-пользователей разочаровала сухость Гарри и Меган. Многие недоброжелатели возмутились, что супруги, которые переехали в Канаду, до сих пор используют "королевский" аккаунт в соцсети. Некоторые написали, что Меган Маркл с ее постоянными отлучками из дома нельзя назвать примерной матерью. 

- Она постоянно куда-нибудь уезжает без Арчи. Я удивлена, что Меган вообще помнит, что она мать. 

- Вы не захотели быть британцами, так что не надо портить нам День Матери!

- Если ты, Меган, не британка, то зачем отмечать этот праздник? Почему не дождаться Дня Матери в Канаде и США? 

- Жаль, что ты не даешь Арчи возможность узнать свою великую бабушку. 

- В прошлом году вы заявили, что не отмечаете День Матери в Великобритании. Что изменилось? 

Напомним, в январе супруги отказались от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи. Они решили добиться финансовой независимости и жить на две страны - в Канаде и Великобритании. На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами критики со стороны общественности.

Видео: Принц Гарри и Меган Маркл останутся без королевских титулов

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